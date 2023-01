Graanfabriek Hoogeveen is in beeld voor 400 arbeidsmigranten

Huisvesting

Extra woonruimte voor arbeidsmigranten is nodig. De gemeente wil de tijdelijke arbeidskrachten uit het buitenland weren uit de binnenstad van Hoogeveen en het centrum van de grote dorpen. Ook vindt Hoogeveen vakantieparken ongeschikt als onderkomen.

Er wonen naar schatting zo'n 1.000 buitenlandse arbeidskrachten in de gemeente. De verwachting is dat dit aantal groeit. Eind volgend jaar wil Hoogeveen 650 geschikte woonplekken voor arbeidsmigranten af hebben. De graanfabriek neemt daarvan dus een belangrijk deel voor haar rekening. Maar de plannen kunnen pas doorgaan als er beleid is.

Nieuw beleid

Hoogeveen heeft geen beleid rond huisvesting van arbeidsmigranten, het is de bedoeling dat dat volgende week anders is. Dan besluit de gemeenteraad over een voorstel van het college.

"Nu huisvesten bedrijven arbeidsmigranten vaak in reguliere woningen, wat in de huidige krappe woningmarkt tot verdringing van andere woningzoekenden leidt", geeft het bestuur van de gemeente een van de problemen aan. "Daarnaast speelt dat er soms overlastklachten over huisvesting in de woonwijken zijn, en dat wij als gemeente nu geen zicht hebben op de woonomstandigheden van arbeidsmigranten."

Meldpunt overlast

Met nieuw beleid zijn de problemen niet meteen opgelost. De komende jaren zullen arbeidsmigranten ook nog in reguliere woningen wonen. "Wij hopen dat deze noodzaak door het toevoegen van nieuwe (grootschalige) locaties vermindert." Ook wil de gemeente een eind maken aan het opkopen van woningen door beleggers. Woningen met vier of meer slaapkamers zijn in trek, om te verhuren.