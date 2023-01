Eis: jaar cel na ontucht op toilet met kleindochter

Tegen een 74-jarige man uit Veenhuizen is een jaar gevangenisstraf geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De man zou tijdens het oppassen meerdere malen op het toilet ontucht hebben gepleegd met zijn toen 5-jarige kleindochter.

Het meisje bleef tijdens meerdere verhoren en in gesprekken met haar moeder volhouden dat opa aan haar heeft gezeten. Het misbruik zou vooral op de wc hebben plaatsgevonden. Ruim een half jaar later verklaarde ook haar broertje gezien te hebben dat opa aan zijn zusje zat.

De rechter probeerde de onbewogen reactie van de verdachte te peilen: "Het is een heftig verhaal wat het meisje vertelt. Het is een kleuter. In de regel plegen peuters en kleuters zich niet met zulke dingen bezig te houden. En ze geeft de gebeurtenissen redelijk gedetailleerd door."