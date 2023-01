Huishoudhulp drukt ruim 160.000 achterover van hoogbejaarde man in Hoogeveen

De vrouw was sinds 2007 hulp in huishouding bij een hoogbejaarde man in Hoogeveen. De negentiger had geen sociale contacten en familie woonde ver weg. In 2017 zou de man haar hebben gemachtigd zijn bankzaken te beheren. Het geld werd niet alleen aan de boodschappen voor de hoogbejaarde besteed, maar ging ook op aan gokken en cocaïne.