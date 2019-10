Wat doet een bruin café in een Meppeler verpleeghuis?

Gert Jan Mink bezoekt zijn moeder elke dinsdagmiddag. Niet dat ze de frequentie van de bezoekjes zelf goed onthoudt, want moeder Mink is dementerend en woont in De Schiphorst. Ze willen een ommetje maken, naar de gezamenlijke ruimte op de begane grond.Toen mevrouw Mink nog helder van geest was, gingen ze ook altijd op pad. Vaak gingen ze naar het centrum van Meppel. Maar mevrouw Mink is deze keer stellig: “Nee, ik wil hier niet blijven, ik wil naar huis.” Gert Jan probeert het nog: “Maar ma, het is toch hartstikke leuk?” Maar zijn moeder is niet te vermurwen. “Nee, ik vind er niks aan”, zegt ze, en met haar elektrische rolstoel draait ze zich weer om.“Er mankeerde duidelijk iets aan de gemeenschappelijke ruimte”, licht Gert Jan toe, een tijdje nadat deze situatie zich voordeed. “Nu hoop ik dat er meer van de ruimte gebruik wordt gemaakt. Dit is een hartstikke mooi alternatief en vooral voor Meppelers echt een stukje herkenning.”Een heleboel mensen herkenden het probleem van de ontbrekende sfeer, waarna de ruimte een metamorfose kreeg. De saaie zaal, die menig bezoeker toch vooral deed denken aan een wachtkamer, is in de afgelopen maanden omgebouwd tot bruin café De Halve Stuiver.“Het is hartverwarmend waartoe je met elkaar in staat bent. Iedereen doet mee. Meedenken over de televisie, meedenken over de nieuwe vloer, meedenken over het behang- of schilderwerk, iedereen die iets kon doen, heeft dat ook gedaan”, vertelt Rick Jakobs van Lions Meppel Zuidwest-Drenthe.Zo heeft een grote groep particulieren een bedrag van 50.000 euro ingezameld voor de verbouwing, doneerde horecaondernemer Jaap de Boer van Herberg ‘t Plein onder meer een bar en een terras voor de veiling, en ook de oud-eigenaren van het oorspronkelijke café De Halve Stuiver hebben spullen uit het café beschikbaar gesteld.Het welzijn van patiënten wordt bij zorginstellingen zoals De Schiphorst steeds belangrijker, legt Janny Brug uit. Zij is voorzitter van de cliëntenraad. “Er wordt de laatste tijd niet alleen meer de nadruk gelegd op goede verzorging, maar ook op het welzijn: hoe voelen ze zich? Wat is hun leefwereld? En hoe kunnen we daar het beste bij aansluiten?”Geld vanuit het verpleeghuis voor het opknappen van de ruimte was er alleen niet. Daarom is het volgens haar extra mooi om te zien dat er mensen van buiten De Schiphorst meedenken over het geluk van de bewoners.Brug: “Als je dan nu om je heen kijkt in een toch wel nostalgisch café, dan denk ik dat zoiets veel meer aansluit bij hun leefwereld dan een kale, moderne ruimte. Dit zal zeker bijdragen aan het welzijn van onze bewoners.”Mink gaat met zijn moeder in ieder geval van de ruimte profiteren. “Dit is echt perfect. Ik heb het elders anders gezien en dat was een drama, maar dit is echt perfect. Ik kan er ontroerd door raken.” En of mevrouw Mink het ook iets zal vinden? “Ik denk op het moment zelf wel, maar tien minuten later is ze het weer kwijt.”