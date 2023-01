Vertrouwensprobleem Alteveer gaat over veel meer dan opvang

Haast geboden

Het vertrouwen is bij de familie Van der Duin dan ook helemaal weg. "De gemeente heeft laten zien niet constructief met ons om te kunnen gaan." Burgemeester Smid zegt de zorgen te begrijpen. "Maar hier is haast geboden. In zulke gevallen kun je nu eenmaal geen uitgebreid participatieproces op poten zetten."

Gebrek aan vertrouwen

De familie Van der Duin staat niet alleen wanneer ze zeggen geen vertrouwen in de gemeente te hebben. Tom Stienstra - voorzitter van de dorpsbelangenvereniging van Roderesch, Alteveer en Steenbergen - zegt dat er in Alteveer 'al jaren' een vertrouwensprobleem is.

Dat heeft vooral te maken met de eigenaar van de PWA-hoeve, stelt Stienstra. Aernout Bos wil zeven luxe villa's laten bouwen op de plek, maar bewoners van Alteveer zien dat niet zitten. Het zou niet passen in de natuurlijke omgeving en bovendien een flinke toevoeging zijn aan een dorp waar zo'n vijftig mensen wonen. "De eigenaar van dit terrein heeft eerder gedreigd met de komst van een azc, als wij ons tegen die woningbouwplannen zouden keren", zegt Stienstra. "En nu komt dat azc er."

Dreigement tot uiting

Tijdens de informatieavond werd de suggestie gewekt dat er een deal tussen de gemeente en ondernemer Bos (die zelf overigens niet aanwezig was) is gemaakt. Burgemeester Smid ontkent dat met klem. "Bovendien hebben wij als gemeente de eigenaar benaderd en niet andersom. Er is geen sprake van een deal, handeltje of een verdienmodel."

Stienstra wil dat wel geloven. "Maar het dreigement van de heer Bos komt nu wel tot uiting. Dan is het op zijn minst naïef van de gemeente om hier aan mee te werken."

Niet permanent

Feit is dat de tijdelijke opvang in Alteveer er komt. Tot en met 1 april, met mogelijk een uitloop van een paar weken. "Maar het wordt absoluut geen permanente plek voor vluchtelingen", belooft Smid.

Op het terrein zal 24 uur per dag bewaking zijn en inwoners met vragen kunnen dag in dag uit terecht bij een contactpersoon. Op die manier hopen gemeente, COA en het Rode Kruis de overlast zo klein mogelijk te houden.

Monsterklus

De veertig aanwezigen hebben in ieder geval hun zegje kunnen doen. Ook over de verkeersveiligheid, die volgens Alteveerders flink te wensen over laat. Het liefst zien zij dat heel Alteveer een 30 kilometerzone wordt.