160 mbo-opleidingen gratis te volgen: 'Veel bedrijven hebben heel hard mensen nodig'

Een gratis mbo-traject van maximaal een jaar voor werkzoekenden die op een baan azen in sectoren die te maken hebben met personeelstekorten. In Drenthe, Groningen en Friesland is dat voor 160 opleidingen mogelijk onder de noemer Het Noorden Leert Door.

Het initiatief is een samenwerking tussen werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord, alle acht noordelijke mbo-instellingen en de noordelijke arbeidsmarktregio's. "Het gaat om wat kortere cursussen, die in ieder geval binnen een jaar afgerond kunnen worden", zegt Silvester Koehoorn, regiodirecteur bij het Drenthe College in Meppel. "Het aanbod is heel breed. Het gaat om opleidingen op het gebied van zorg en welzijn, maar ook bouw en infra en rondom havens en logistiek."

Naast het Drenthe College hebben ook mbo-instellingen Aeres, Alfa College, AOC Terra, Friesland College, Noorderpoort, ROC Friese Poort en ROC Menso Alting zich verbonden aan Het Noorden Leert Door. "Een heleboel trajecten kunnen worden gevolgd in Drenthe, maar niet alles. Voor die opleidingen kun je dan in Groningen of Friesland terecht", vertelt Koehoorn. "Dat is het mooie, we hebben met heel veel scholen dit aanbod vormgegeven."

Subsidie

De mbo-trajecten werden eerder al gratis aangeboden, dankzij een landelijke subsidie. Dat potje was er deze keer niet. Koehoorn: "Toen zijn we gaan kijken hoe we dit initiatief alsnog konden realiseren voor mensen in Drenthe, Groningen en Friesland. De gelden die ingezet moesten worden voor de rol van vakmensen in onze provincie, zijn aan Het Noorden Leert Door gekoppeld."

Het initiatief richt zich op zowel werkenden als werkzoekenden. "Het gaat bijvoorbeeld om mensen die zich willen bijscholen in hun eigen vakgebied, om zo hun eigen positie te versterken", zegt Koehoorn. "Maar ook mensen die overwegen naar een ander beroep over te stappen. Er zijn veel bedrijven die heel hard mensen nodig hebben."

Ontdekken

Koehoorn beseft dat het niet te doen is om binnen een paar maanden een volledig nieuw beroep te leren. "Maar het is wel heel goed mogelijk om een heel goed kennis te maken met een beroep. Zo kun je ontdekken of je je daarin wil bekwamen."