Wat je kunt leren van otterpoep

Aantal otters in Drenthe groeit sterk: ‘Er is hier veel ruimte voor otters’​

Otter doet het steeds beter in De Onlanden

Opvoeding van een beverjong

Otters zijn nachtdieren en laten zich overdag nauwelijks zien. Daarom speurt De Jonge-Stegink naar prenten en uitwerpselen. "Je wordt er steeds behendiger in. Vaak ruik ik de otterpoep al voordat ik het zie. De poep of spraint kan verschillen van vorm en kleur maar heeft altijd een zeer karakteristieke geur."Dankzij de monitoring weet de werkgroep hoe het gaat met de otter in Drenthe en waar zij zich bevinden. Ook kunnen ze zo knelpunten vaststellen, bijvoorbeeld een weg die dwars door het leefgebied van de otters loopt en voor verkeersslachtoffers zorgt.De spraints worden naar Wageningen verstuurd voor DNA-analyse. Dat levert informatie over de individuele otters. De Jonge-Stegink: "Zo weten we dat afgelopen winter twee otters uit Duitsland het Drentsche Aa gebied zijn binnengekomen. Dat betekent vers bloed van over de grens en dat is goed nieuws voor de populatie."De poep die De Jonge-Stegink verzamelt voor DNA-analyse moet zo vers mogelijk zijn, het liefst minder dan vierentwintig uur oud. "Als je de plekken kent waar de otter spraints achterlaat, kun je hem uitlokken om dat opnieuw te doen door er een stukje hout neer te leggen. Dat heeft zo'n aantrekkingskracht, daar moet hij wel schijten." De otter poept graag op hogere plekjes.Spraints leveren ook informatie over het dieet van de otter. De Jonge-Stegink neemt de otterpoep mee naar huis, tot groot ongenoegen van haar kinderen, en pluist de uitwerpselen uit. De otter, ook wel visotter genoemd, leeft voornamelijk van... vis. Maar ze vond ook resten van een merel, een waterkever en een Amerikaanse rivierkreeft."Aan de hand van de keutels lijken we te kunnen vaststellen dat de otter zich aan het specialiseren is op de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is fijn om te weten want die rivierkreeft is een exoot die we hier liever niet hebben. Hij heeft nauwelijks natuurlijke vijanden maar daar lijkt nu dus verandering in te komen.""De otter is een opportunist en zo'n rivierkreeft is een makkelijke prooi. Of een merel die 's nachts ergens stil zit. Toch zal de otter niet snel volledig overstappen. Vis is het fijnste en het meest voedzame voedsel voor de otter."