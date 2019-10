Kinderboekenschrijver Pieter Koolwijk toert langs basisscholen

Vanochtend was de schrijver op OBS 't Koppel in Nieuw-Weerdinge. Natuurlijk hoopt 'ie stiekem dat de kinderen zijn boeken gaan lezen, maar nog belangrijker vindt Koolwijk het om kinderen hun creativiteit en fantasie te laten gebruiken."Ik lees bijna nooit een boek, omdat ik het saai vind", zegt leerling Jayden Hendriks. "Maar makkelijke boeken vind ik wel leuk.""Uit onderzoek blijkt dat het lezen onder kinderen heel erg terugloopt", zegt de schrijver uit Emmen. "En dat vind ik zonde. Op het kinderboekenbal hoorde ik dinsdag dat het in Nederland nog erger terugloopt dan in andere landen. Dus het is moeilijk.""Kinderen hebben ook steeds meer prikkels. De televisie, iPad, spelcomputer... noem maar op. Een boek vraagt geen aandacht meer", vervolgt Koolwijk. "Als ik op Instagram kijk, zie ik het. Bij een boek, moet je je het verbeelden en je fantasie gebruiken. Ik vind het jammer dat die magie steeds meer uit het leven verdwijnt."Koolwijk daagt de kinderen uit om hun fantasie te gebruiken. Hij leest een verhaal voor waarin woorden ontbreken. Ieder kind verzint een woord. "Nu ging het verhaal over een hamburger en een ei. Maar het kan ook over Karel en zijn snottebel gaan.""Ik vond het heel leuk", zegt Maik Huisman. "Hij ging voorlezen en we hebben zelf een verhaal verzonnen, over een hamburger en een ei."In 2012 bracht Koolwijk zijn eerste boek uit: Vlo & Stiekel, dat in andere talen is uitgegeven en waar al duizenden boeken van zijn verkocht. Inmiddels heeft de Emmenaar vijf boeken geschreven en is hij nog zeker niet van plan om te stoppen. "Mijn volgende boek komt in januari uit en ik heb al wat vervolgboeken bedacht", vertelt hij. "Het is echt een creatieve uitlaatklep."En hoe komen meer kinderen aan het lezen? "Dat is de hamvraag. Het lezen voor kinderen begint toch thuis, denk ik. Als ouder kun je wel zeggen: je móet lezen. Maar ja, als je zelf nooit een boek pakt... Kinderen kopiëren het gedrag van hun ouders", besluit de schrijver.