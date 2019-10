Emmen boos op het Rijk vanwege nieuwe tegenvaller van 2,8 miljoen

De stoom komt wethouder Jisse Otter nog net niet uit de oren, maar boos is hij zeker. “Het neigt naar onbehoorlijk bestuur”, briest hij. “Wij vinden dit heel onrechtvaardig. Blijkbaar is de verdeelsleutel aangepast bij de verdeling van dit budget. Wij wisten daar niets van. En bovendien was juist vorig jaar na onderzoek vastgesteld dat de verdeling van toen een hele eerlijke was.”Emmen dacht volgend jaar net drie ton in de plus te komen. Een welkome ontwikkeling, want dit jaar is er een flink tekort van vier miljoen. Maar met het jongste nieuws uit Den Haag ziet het er ook voor 2020 dus niet goed uit.Tijd om een compleet nieuwe begroting op te stellen is er niet meer. Op 4 november moet de gemeenteraad de begroting voor 2020 vaststellen. “We gaan ons zeker nog verzetten tegen dit Haagse besluit. Ik sluit zelfs niet uit dat we nog naar de rechter stappen”, zegt een strijdvaardige Otter.Intussen ontkomt het college er niet aan om op noodmaatregelen te broeden. En dat terwijl er al voor de jongste tegenvaller was besloten om een reeks aan extra uitgaven in de ijskast te zetten, bijvoorbeeld voor de aanleg van fietssnelwegen en preventieprojecten bij jeugdzorg.Ook een verdere lastenverzwaring voor de burger kan aan de orde komen. Het college wilde afvalstoffenheffing volgend jaar al met 12 euro per huishouden verhogen en de OZB een procent optrekken.