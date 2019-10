FC Emmen Rood Wit TV #10: Misschien hebben we sommige spelers te zwaar belast

misschien hebben we te weinig gekeken naar het individu en de belasting en belastbaarheid in een week niet goed ingeschat en hebben we sommige spelers te zwaar belast. Dick Lukkien, trainer FC Emmen de vele blessures dit seizoen

Aflevering 10 van FC Emmen Rood Wit TV

Volgens Lukkien overschaduwde de knieblessure van Bakker de feestvreugde na misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen ADO Den Haag. "De pijn en de grimas op het gezicht van Nick gaat door merg en been. Helemaal omdat ik hem al zolang ken en weet wat hij voor de sport doet en laat."Het seizoen 2019/2020 is, inclusief de voorbereiding, inmiddels een dikke drie maanden oud. In die maanden hebben al 15 spelers te kampen gehad (of nog steeds) met een blessure, waarbij Anco Jansen, Shani Tarashaj en Desevio Payne hun letsel meenamen uit het vorig seizoen."Dat is een groot aantal", beaamt Lukkien. "In sommige gevallen is dat domme pech. Dan heb ik het over de blessures van Beste, Bakker en Kolar. Maar er zitten ook wel spierblessures bij die we kritisch bekeken hebben, waarbij we ons als technische- en medische staf ook een spiegel hebben voorgehouden. Ja, misschien hebben we te weinig gekeken naar het individu en de belasting en belastbaarheid in een week niet goed ingeschat en hebben we sommige spelers te zwaar belast.""Het is altijd lastig om de vinger op de zere plek te leggen, maar ik schroom niet om de hand in eigen boezem te steken. Maar ook hier geldt: fouten worden gemaakt. Daar moeten we van leren en wat beter moet, dat doen we. Toch komt er nu weer licht in de tunnel. Een aantal spelers zijn nadrukkelijk op de weg terug", besluit Lukkien.