Assen moet 11 miljoen tekort oplossen en doet stout

De begroting voor 2020 van Assen ziet er met het tekort van 11 miljoen stukken beroerder uit dan een paar maand geleden. Toen ging Assen nog uit van een tekort van ruim 6 miljoen tekort. De ozb (onroerende zaak belasting) zou met 5 procent omhoog, en de toeristenbelasting met 1 euro. Dat laatste stuitte op forse weerstand Nu er 11 miljoen tekort dreigt, komt het college alsnog met een andere lastenverzwaring. De onroerendezaakbelasting (ozb) moet met ruim 10 procent omhoog. Dat levert bijna 1,8 miljoen op. De toeristenbelasting stijgt toch niet met 1 euro, wat 400.000 euro zou opleveren, maar met 63 cent per overnachting. Goed voor 250.000 euro.Voor de rest wordt er 3,6 miljoen bezuinigd op jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er was aanvankelijk al voor 2 miljoen euro aan maatregelen aangekondigd, maar daar kom dus 1,6 miljoen bovenop. Verder wil het college bezuinigen op gebouwenbeheer, cultuur en dienstverlening.Assen gaat ook 'stout' doen. Het rijk legt vanaf 1 januari een abonnementstarief op voor de algemene Wmo-voorzieningen, zoals schoonmaak. Het Rijk heeft dan minder kosten, maar gemeenten des te meer. Vooral middeninkomens zouden baat hebben bij het abonnementstarief. Maar volgens Assen is de gemeente daardoor 1,5 miljoen euro meer kwijt aan de algemene voorziening schoonmaak."Dit is voor ons niet aanvaardbaar. En we hebben al een goed werkende en toegankelijke algemene voorziening schoonmaak, ook voor lagere inkomens." Het college wil daarom een deel van de wet niet uitvoeren. "Het Rijk kan ons daarop aanspreken. Toch maken we deze keuzes, omdat wat ons betreft de grens al is overschreden tussen Rijk en gemeenten."Assen doelt daarmee op de miljoenentekorten die gemeenten al hebben op jeugdzorg en Wmo. Die taken hebben ze van het Rijk over moeten nemen, met minder geld.Tegenover alle tegenvallers, staat er ook nog een meevallertje. Volgens de septembercirculaire van het Rijk krijgt Assen er volgend jaar 1,2 miljoen bij vanuit het gemeentefonds, en dit loopt op naar 2,1 miljoen euro. Maar volgens het college zet dit financieel nauwelijks zoden aan de dijk.Assen loopt met de manier waarop de gaten in de begroting gedicht worden wel een risico. Het Wmo-abonnementstarief niet invoeren is in strijd met het rijksbeleid. En de forse reserve-inzet van dik 5 miljoen is in strijd met begrotingsregels. "Maar we doen dit omdat wat ons betreft de grens bereikt is, van wat wij nog aan onze raad en inwoners kunnen verantwoorden."