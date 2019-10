Wat wordt de Drentse Onderneming van het Jaar?

Er waren in totaal acht bedrijven die vanavond een pitch deden in Diever, vijf daarvan vielen dus af.Bouwbedrijf Avitec is betrokken bij veel projecten in Drenthe, zoals de herinrichting van het Willinkplein in Emmen en de Altingerhof in Beilen. "Vanuit Avitect verzorgen wij het ontwerpgedeelte, stellen wij plannen op, vragen vergunningen aan en verzorgen wij uiteindelijk de opleverdossiers van ieder project", zo omschrijft het bedrijf van Ben Timmermans zichzelf.SEM Productions richt zich op techniek tijdens evenementen. Het bedrijf van Dimitri Nashid Khali uit Meppel regelt bijvoorbeeld geluidssystemen, lichtshows en led-schermen voor concerten, festivals en bedrijfsfeesten. Daarnaast levert het bedrijf de techniek voor beurzen en congressen.De derde finalist, Graaco uit Coevorden, is een bedrijf dat zich bezighoudt met het vervoeren van producten. Het transportbedrijf van Ben Blog doet dat niet alleen via de weg, maar ook via het spoor.Op dit moment werkt Graaco aan een directe treinverbinding tussen Coevorden en China. Nu gaat het transport van goederen tussen Nederland en China nog grotendeels via de haven van Rotterdam. Volgens Blog zouden producten met de trein binnen 25 dagen in China kunnen zijn, terwijl vervoer met een schip zo'n 45 dagen duurt.De finale van de Drentse Onderneming van het Jaar wordt gehouden op 21 november in theater De Tamboer in Hoogeveen. Vorig jaar werd kantoormeubelfabrikant VEPA uitgeroepen tot de nummer één. Eerdere winnaars zijn Resato uit Assen, De Groot Installatiegroep uit Emmen en Royal Goedewaagen uit Nieuw Buinen.