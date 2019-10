Luchtvluchteling: schone Drentse lucht doet wonderen

"In Zwolle had ik moeite om de trap op te komen", vertelt Mulder, die tegenwoordig in Nieuw Annerveen woont. "Vrienden waren verbaasd dat ik zulke dingen nu weer kan doen. Ik had verder vooral last van benauwdheid. Daarnaast sliep ik slecht en viel ik af. Dat kostte heel veel energie." Oorzaak van alle malheur: de luchtkwaliteit.Aanvankelijk werd gedacht dat Mulder COPD had. Maar nadat hij van Zwolle naar Drenthe verhuisde, bleek dat anders te zitten. "Nadat ik hier een jaar woonde, ging ik naar een longarts in Assen. Toen bleek mijn longfunctie al een stuk beter te zijn dan in Zwolle. Dat vond hij bijzonder, want dat kan eigenlijk niet met COPD. Weer een jaar later was er een duidelijke stap vooruit. Alles wees in de richting van COPD, maar dat bleek dus niet zo te zijn."Het verhaal van Mulder staat niet op zichzelf. Uit een peiling van het Longfonds blijkt dat er meer dan honderd Nederlanders zijn die hun omgeving willen ontvluchten vanwege de luchtkwaliteit. "We zijn hier echt van geschrokken", zegt directeur Michael Rutgers. "We hadden nooit verwacht dat er zoveel luchtvluchtelingen zouden zijn in onze achterban. Waarschijnlijk is dit voor Nederland pas het topje van de ijsberg.”De stap naar Drenthe is dus een goede geweest. "Eerder ging ik ook veel naar de Waddenzee en naar familie in Groningen. Ik had altijd veel meer energie als ik daar een tijdje was. Toen zijn we gaan kijken of er in het Noorden iets te huur of te koop was. Nou, dat werd dus een grote boerderij in Nieuw Annerveen. Ik gebruik nog wel medicatie voor mijn astma en tegen benauwdheid, maar ik heb die hoeveelheden aardig afgebouwd."