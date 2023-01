Yad Vashem-onderscheiding aangevraagd voor familie uit Gasselternijveenschemond

Met name Thie Brouwer was een belangrijke spil in het verzet, zowel binnen als buiten Drenthe. In de eerste oorlogsjaren werkte hij in Assen, waar hij werd ontslagen omdat hij niet mee wilde werken met de Duitse bezetter. Later werkte hij in Den Haag, waar hij om soortgelijke redenen werd ontslagen. In de Hofstad hield hij zich ook bezig met de verspreiding van verzetskrant Trouw en hielp hij mensen met onderduiken. Brouwer adviseerde in de oorlog ook bekende verzetsstrijders als Johannes Post , die de onderduik in Nieuwlande mede verzorgde.