'Bloemisten vrezen sluiting bloemenveiling Eelde' (update)

Dat zegt een groep noordelijke bloemisten en telers. "Onze angst is dat wij de veiling in Eelde kwijtraken", zegt bloemist Gerard Bolhuis bij RTV Noord Veilingconcern FloraHolland heeft vergevorderde plannen voor het beeldschermveilen. De bloemen worden dan niet meer met karretjes langs de tribune met kopers gevoerd."Klanten die van verderop komen, zullen sneller andere keuzes maken", vreest Bolhuis. "Bijvoorbeeld om op grote exportveilingen in het Duitse Ruhrgebied of in het westen van het land te gaan kopen. En de klanten die er nog wel zijn, zullen ook minder gaan kopen. Omdat de impulsaankopen ontbreken."Michel van Schie, woordvoerder van FloraHolland, bevestigt dat Eelde inderdaad overgaat op beeldschermveilen, al gaat het eerst nog om een proef. "Maar dat we het veilen via de beeldschermen in Eelde gaan introduceren, moet juist worden gezien als investeren in de toekomst. En als je toekomstbestendig wilt zijn, brengt dat nou eenmaal veranderingen met zich mee", legt hij uit.Hij verwacht dat de scepsis van bloemisten en telers wel meevalt als de nieuwe manier van veilen eenmaal een poosje van kracht is. "De digitale foto's van de bloemen die voorbij komen op de schermen zijn van goede kwaliteit en geven een goed beeld van de producten die uiteindelijk worden verkocht.""Het beeldschermveilen biedt mogelijkheden", vindt Van Schie. "Hierdoor kunnen de producten ook op afstand worden gekocht en dat biedt kansen op de Duitse markt, waar handelaren beter kunnen meedoen. Dat komt ten goede aan de vraag."Eelde is ten opzichte van de vestigingen van FloraHolland in Naaldwijk en Aalsmeer een kleine bloemenveiling. Daarom is het volgens FloraHolland de ideale locatie om de digitaliseringsslag door te voeren. "Ja, je kunt in Eelde straks wel van een bloemenveiling 2.0 spreken", zegt Van Schie.​"En als een veiling om 06:00 uur van start gaat, is het altijd nog mogelijk om een uur daarvoor de bloemen nog even fysiek te bekijken in de koelcel. Dit is voor Eelde echt een stap vooruit", besluit hij.