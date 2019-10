Hondenbezitter uit Assen strijdt tegen 'gevaarlijk' anti-tekenmiddel

Volgens Van de Sande zijn wereldwijd duizenden huisdieren gestorven of ziek geworden door de bijwerkingen van het geneesmiddel.De Assenaar overhandigt de handtekeningen vandaag, op dierendag, aan het Europees Medicijnen Agentschap in Amsterdam, dat het middel op de markt heeft toegelaten. Hij wil dat het middel verboden wordt."Volgens de fabrikant kan het middel heel lichte bijwerkingen veroorzaken, zoals braken, diarree, misselijkheid en maag- en darmstoornissen. Inmiddels zijn ook 'convulsies' aan die lijst toegevoegd. Dat is een verzamelwoord voor epilepsie en andere neurologische aandoeningen", zegt Van de Sande.Maar volgens hem krijgen dieren veel meer bijwerkingen, zoals hartritmestoornissen. Ook één van zijn eigen honden overleed volgens Van de Sande aan het anti-teken- en vlooienmiddel."Het was nog een heel gezonde hond. Je kon er lange wandelingen mee maken. Maar na het geven van het middel is hij heel snel in elkaar gestort en overleden." Van de Sandes verhaal staat niet op zichzelf. In de afgelopen jaren zijn er meerdere verhalen geweest van hondenbezitters die het middel niet vertrouwen.Van de Sande richtte meerdere Facebookgroepen op om hondenbezitters voor het middel te waarschuwen. In het Nederlands, maar ook in het Duits en in het Engels. Samen hebben die groepen volgens hem zo'n 35.000 leden.Je zou zeggen dat het middel uitgebreid is getest, maar Van de Sande heeft zijn twijfels. "De testfase gebeurt door de farmaceut zelf. Die doet laboratoriumproeven. Daar is geen onafhankelijke autoriteit bij aanwezig. Het is eigenlijk de slager die zijn eigen vlees keurt."