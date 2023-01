Prins Bernhard Cultuurfonds trekt ton uit voor 23 projecten

Zo krijgt onder meer het Drents Museum 10.000 euro voor de tentoonstelling Menyala - De buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe. Die tentoonstelling is vanaf half april te zien in het museum. "De geschiedenis van de Molukkers in Nederland is onlosmakelijk verbonden met Drenthe. Een verleden met rafelranden", schrijft het Cultuurfonds. "In de tentoonstelling (...) presenteert het Drents Museum nieuwe verhalen en verrassende perspectieven. Hiermee werpen ze nieuw licht op heden, verleden en toekomst van de Molukkers in Drenthe."