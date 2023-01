Piratenkoor De Stormvogels zoekt nieuwe leden: 'Het is een hechte vriendenclub'

Met negenendertig zangers en zeven muzikanten lijkt piratenkoor De Stormvogels genoeg leden te hebben. Maar het is niet wat het lijkt, want nieuwe aanwas is hard nodig.

De gemiddelde leeftijd van de leden ligt rond de zeventig jaar. "Het koor wil natuurlijk een toekomst", zegt dirigent Rian van Randwijk. "Dus iets jongere mannen erbij zou fijn zijn, vanaf een jaar of vijftig of in de zestig is allemaal prima. Ben je wat ouder? Dan ben je natuurlijk ook welkom, maar het liefst wat jongere mannen."

'Volop genieten'

Het oudste lid van De Stormvogels is Bram Sluijter, 85 jaar. "Ik ga dinsdagavond altijd graag naar de repetitie. Dan is het volop genieten. Het is een hele hechte vriendenclub."

De Stormvogels is een mannenkoor, met aan het roer een vrouwelijke dirigent. Dat werkt volgens Van Randwijk uitstekend. "Ik vind het geweldig al die mannen om mij heen. Het blijkt dat mannen meer gedijen met een vrouwelijke dirigent, dan met een mannelijke dirigent. Dat is in dit koor bewezen."