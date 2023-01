Harde wind en onweer vanavond in Drenthe, code geel ingetrokken door KNMI

"Veel wind en veel regen, dat is eigenlijk de essentie", vat Spannenburg de voorspelling samen. "De zware windstoten kunnen snelheden bereiken tot 80 kilometer per uur." Ook kan het volgens het KNMI gaan onweren en kan er hagel vallen.

Het Westen en Noordwesten van het land kunnen morgenochtend te maken krijgen met harde wind, meldt het KNMI. Verder is het bewolkt en zal er op veel plaatsen regen vallen. Er is voor morgenochtend code geel afgegeven voor meerdere provincies. Drenthe hoort daar niet bij.

Rijkswaterstaat verwacht morgen een drukkere ochtend- en avondspits vanwege de voorspelde weersomstandigheden. Omdat het op donderdagen altijd al druk is op de wegen, wordt weggebruikers die niet in lange files willen terechtkomen geadviseerd "een andere keuze te maken of thuis te werken voor zover dat mogelijk is".