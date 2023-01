FDF verliest rechtszaak, provincie hoeft niet in te grijpen bij Jumbo

De provincie Drenthe hoeft niet in te grijpen bij het distributiecentrum van de Jumbo in Beilen vanwege de stikstofuitstoot. Dat heeft de rechter bepaald. Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) verzocht via de rechter dat de provincie handhavend optreedt, maar FDF is volgens de rechter geen belanghebbende partij.

In augustus 2021 drong FDF er bij de provincie op aan wat aan de stikstofuitstoot van het distributiecentrum te doen. De wet natuurbescherming zou worden overtreden door de transportbewegingen van en naar het distributiecentrum, die bijdragen aan stikstofdepositie (het neerslaan van stikstof op de bodem en in het water), zonder dat daarvoor een vergunning is verleend. De provincie ging daar niet op in, omdat FDF geen belanghebbende zou zijn. FDF stapte eind november naar de rechter, om dat opnieuw af te dwingen.

'Bedrijf komt in de knel'

De boeren stelden bij de rechter dat zij wel degelijk belanghebbenden zijn. Hun bedrijfsuitvoering zou in de knel komen, omdat door stikstofuitstoot van het centrum de biodiversiteit wordt bedreigd. "Het kan straks zijn dat ik mijn stikstofdoelen niet haal, omdat andere uitstoters gewoon hun gang kunnen gaan", betoogde FDF. De actiegroep voerde aan dat agrariërs ook "veel aan natuurbeheer doen". Maar de primaire doelstelling van een agrariër is het genereren van inkomen door middel van landbouw of veeteelt. Daarmee is geen sprake van een rechtstreeks belang, vindt de rechter.