Mannen uit Havelte redden collectie aardappelplanten

"Het gaat om een collectie van aardappelachtigen, oftewel planten uit de nachtschadefamilie, die zijn verzameld door de Radboud Universiteit in Nijmegen", vertelt Karst Meijer.In totaal zijn het een kleine drieduizend exemplaren. Je moet dan niet alleen denken aan aardappelplanten, maar bijvoorbeeld ook aan tomaat-, paprika- en aubergineplanten."De collectie dreigde naar het buitenland te gaan, omdat niemand in Nederland ze zou willen hebben." Naturalis heeft nog wel een klein deel van de collectie gekregen, vertelt Meijer. Maar de rest zou uit ons land verdwijnen. En daarmee zou de collectie ook niet meer gemakkelijk toegankelijk zijn voor belangstellenden."Eigenlijk is het heel raar dat wij als particulier zo'n universitaire collectie in handen krijgen", vindt Meijer. Maar het is botanisch erfgoed en dus ziet hij het als zijn taak om de verzameling over te nemen. Tot blijdschap van de betrokken medewerkers van de universiteit."Ze waren droevig gesteld dat de boel naar het buitenland dreigde te gaan. Ze hebben er hun hele leven aan gewerkt", weet Meijer.De collectie komt vandaag aan in het herbarium van de mannen in Wolvega . In het eerste weekend van november hebben ze er open huis en is de collectie voor publiek te zien.