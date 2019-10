Kamer steunt sluiting jeugdgevangenis Veenhuizen

Dat bleek gisteravond tijdens een debat in de Tweede Kamer. De gevangenis gaat per 1 januari 2021 dicht."We hebben er de afgelopen jaren alles aan gedaan. Maar het gaat dicht, is de conclusie. We hebben al heel veel gedaan ondertussen. We zijn op gesprek geweest bij Kamerleden en er was veel media-aandacht voor het onderwerp", zegt een woordvoerder van Stichting Elker, de eigenaar van de gevangenis."We hebben nu even een mediastilte. We hebben alles gedaan wat we konden."ChristenUnie vindt wel dat er een goed plan moet komen voor herbestemming van het huidige gebouw en heeft een motie ingediend.GroenLinks, SP en PvdA komen daarnaast met een motie over de werkgelegenheid. Ze vinden dat de huidige werknemers werk in de regio moeten behouden. Komende dinsdag wordt er gestemd in de Tweede Kamer.Ondertussen wordt er in Veenhuizen rustig doorgewerkt, totdat de nieuwe plannen echt duidelijk zijn."Op zich staan we achter de nieuwe visie van het ministerie. Met kleinschalige voorzieningen in de regio en grote specialistische voorzieningen. Maar het gaat ten koste van de jongeren die veel verder weg moeten straks. Terwijl altijd toegezegd is dat jeugdgevangenen hoe dan ook in hun eigen regio een plek houden", aldus de woordvoerder van Stichting Elker.Er zijn wel plannen voor een kleinschalige voorziening als de huidige jeugdgevangenis sluit. Die zou dan plek bieden voor 16 jongeren. Nu zitten er in Veenhuizen zo'n 44 jeugdgevangenen en is er plek voor 50.