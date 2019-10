Het is definitief: Peruaans international Araujo naar FC Emmen

Peruaans international Araujo naar FC Emmen?

De 24-jarige Araujo is 17-voudig Peruaans international en speelde afgelopen zomer nog op de Copa America. Hij geldt als één van de lievelingen van bondscoach Ricardo Gareca,Sinds 2014 stond Araujo onder contract bij Alianza Lima op het hoogste niveau van Peru. Voor die club speelde hij in vijf jaar maar liefst 124 officiële wedstrijden. Het afgelopen seizoen kwam Araujo op huurbasis uit voor het Argentijnse Talleres de Córdoba. Afgelopen zomer werd de centrumverdediger, die gehaald is als vervanger van de zwaar geblesseerde Nick Bakker, nog gelinkt aan onder andere Feyenoord, FC Twente en FC Nantes.In verband met de complexiteit van de internationale overschrijving zal Araujo de komende weken nog niet speelgerechtigd zijn.Araujo ligt zijn keuze voor FC Emmen toe: “De Nederlandse competitie heeft een goede naam en het is een erg aantrekkelijke competitie. Daarnaast heb ik van Peña gehoord dat hij goed ontvangen is en dat het een warme club is. Het stadion zit iedere thuiswedstrijd vol en de sfeer is geweldig. Ik hoop dat ik de club kan helpen bij handhaving in de eredivisie.”Overigens is Araujo een bekende van die andere Peruaan in de selectie van FC Emmen, Sergio Peña. Ze speelden al enkele interlans samen en kwamen in het 2015/2016 uit voor dezelfde club in Peru: Alianza Lima