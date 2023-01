Staking bij PostNL, ambtenaren leggen later ook het werk neer

Wie komend weekend post of een pakket verwacht, moet volgens vakbond FNV rekening houden met vertraging. De bond organiseert een staking van vrijdagochtend tot zaterdagochtend onder vrachtwagenchauffeurs bij PostNL. FNV is ontevreden over een cao die de post- en pakketbezorger deze maand afsloot met twee andere vakbonden.

Chauffeurs staken van vrijdagochtend 04.00 uur tot zaterdagochtend 07.00 uur. Medische zendingen en rouwpost zullen geen vertraging oplopen, zegt FNV-bestuurder Mariska Exalto.

Hoeveelheid overlast nog onduidelijk

Hoeveel overlast de werkonderbrekingen gaan veroorzaken, is nog onduidelijk. Slechts een beperkt deel van de vrachtwagenchauffeurs mag staken om cruciale postbezorging in stand te houden, anders dreigt volgens Exalto een rechtszaak. PostNL benadrukt de situatie in de gaten te houden en probeert de impact van de acties zo klein mogelijk te houden.

Het bezorgbedrijf en vakbonden BVPP en CNV kwamen vorige week overeen dat 18.000 personeelsleden van het bedrijf er in meerdere stappen 9,5 procent meer loon bij krijgen. Ook dat akkoord kan de stakingsbereidheid verminderen, alhoewel FNV juist het tegenovergestelde beweert. Volgens Exalto zijn veel chauffeurs boos en kwam het idee voor een staking uit hun gelederen. De grootste bond onder PostNL-personeel reageerde verontwaardigd omdat ze geen uitnodiging zou hebben gekregen voor de cao-gesprekken die tot het akkoord leidde. PostNL zegt dat FNV, dat onder andere automatische compensatie voor de inflatie eist, zelf is weggelopen van de onderhandelingen.

Reinigingsdiensten en handhaving

Later deze maand wordt het werk ook neergelegd door gemeenteambtenaren. Ook zij willen een betere cao, meldt FNV, nadat het ultimatum dat zij aan de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) had voorgelegd vandaag is verlopen. Het zwaartepunt van de staking ligt in eerste instantie op reinigingsdiensten en handhaving, laat FNV-bestuurder Marieke Manschot weten.

Als gevolg daarvan is het volgens Manschot goed mogelijk dat vuilnisbakken niet meer worden geleegd of veegauto's niet rijden. Ook kan het zijn dat wordt besloten dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) niet langer parkeerboetes uitdelen, aldus Manschot. Hoe de acties er daadwerkelijk uit gaan zien, is nog niet bekend.

De FNV-bestuurder kan zich voorstellen dat de acties ook overslaan op ambtenaren die op kantoor zitten. "Ultimo zou dat kunnen leiden tot vertraging in het aanvraagtraject voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs", vertelt Manschot. Maar zij benadrukt dat de focus vooralsnog op de handhaving en reinigingsdiensten ligt.