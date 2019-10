Muzieklijst Harry's Blues zondag 6 oktober 2019

Delbert McClinton (1940) is geboren in Lubbock, de stad waar Buddy Holly en Joe Ely ook geboren zijn, en verhuisde op 11-jarige leeftijd naar Houston. Zijn eerste band was The Straitjackets en ze begeleidden o.a. Sonnyboy Williamson, Howlin’ Wolf, Jimmy Reed en Lightnin’ Hopkins. Zijn eerste album verscheen in 1972 en was een samenwerking met Glen Clark. Een combinatie van blues en country. Van beide mannen, ondertussen zijn ze bijna 80 jaar, verscheen dit jaar een nieuw album. Glen Clark met You tell me en Delbert McClinton Tall, Dark and Handsome. Twee juweeltjes van oudjes die niet van ophouden weten. Waarom zouden ze ook?