Jonge asielzoekers krijgen les in Dwingeloo: 'Ze verbazen ons enorm'

"We zijn nu met de derde dag bezig en ze verbazen ons toch enorm hoe ze alles oppakken", zegt Van Iersel. "Het is mooi om te zien hoe graag ze willen leren en met Nederlandse kinderen willen spelen. Kinderen praten toch een soort internationale taal. Je ziet dat sommige kinderen al nieuwe vriendjes maken."

De leerlingen uit de NT2-klas verblijven inmiddels al een tijdje in Drenthe. "Maar ze hadden niet veel te doen", weet Van Iersel. "Ze konden dan ook niet wachten om op school te beginnen." De toekomst van de jonge asielzoekers ligt volgens Van Iersel in Nederland. "Ze kunnen vanwege veiligheidsredenen niet terug naar het eigen land. Ze willen daarom echt Nederlands staatsburger worden en onze taal leren."

De eerste weken in de NT2-klas staan in het teken van woorden uit de dagelijkse Nederlandse taal. "Woorden als kast en wc", legt Van Iersel uit. "Langzaam gaan we dan naar de schooltaal. De één kan meer dan een ander, dat zijn we heel erg aan het uitdokteren deze eerste weken. Daarnaast geven we ook gewoon rekenen, handvaardigheid en gym", gaat Van Iersel verder.