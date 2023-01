Zuid Es in Zuidlaren 'opeens' weer terug als mogelijke woningbouwlocatie

De Zuid Es - het groene gebiedje tussen het bos van Dennenoord, de Oude Tolweg en de Schapendrift in Zuidlaren - wordt genoemd als mogelijke woningbouwlocatie. Daarmee dreigt een discussie van 20 jaar geleden weer op te laaien.

In 2003 waren er ook plannen om te gaan bouwen op de Zuid Es. Anne Miedema was toen één van de kartrekkers van het comité Handen af van de Zuid Es. Datzelfde comité staat nu weer in opperste staat van paraatheid. "We zijn eerder overvallen met plannen voor woningbouw op de Zuid Es", zegt Miedema.

Woningbouw zou volgens Miedema en de zijnen onder andere schadelijk zijn voor de Zuidlaarder Es en beschermde wegen als de Oude Tolweg en de Schapendrift. Ook het bos van Dennenoord zou aangetast worden.

Plannen niet concreet

Twintig jaar geleden schaarden uiteindelijk 800 mensen zich achter het comité. De woningbouwplannen gingen later de ijskast in, mede omdat het bestuur van de provincie Drenthe woningbouw op de Zuid Es óók niet zag zitten. "In 2008 is ons beloofd dat de Zuid Es een groene bestemming zou krijgen. Op één of andere manier komt nu woningbouw toch weer voor in de stukken", aldus Miedema.

Daarmee doelt hij op de Omgevingsvisie van de gemeente Tynaarlo. Daarin staat dat 'de locatie Oude Tolweg' op langere termijn beschikbaar gaan komen als er op andere plekken niet gebouwd kan worden.

Concreet zijn die plannen absoluut niet, onderstreept wethouder Jurryt Vellinga van Leefbaar Tynaarlo. "Het is goed dat mensen hier over nadenken en hun mening erover geven, maar het is nu nog wat vroeg. We zeggen alleen dat áls de woningnood zo hoog blijft en je richting de 1000 nieuwe woningen moet als gemeente, je naar deze locatie zou kunnen kijken. Dat wil niet zeggen dat we er ook daadwerkelijk gaan bouwen."

Terugkerend iets

Miedema is er desondanks niet gerust op. "We hebben eerder te horen gekregen dat er niets kwam, om een halfjaar later te horen te krijgen dat er toch plannen zijn voor woningbouw. We zijn dus alert."

Het comité trekt samen op met het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). "We hebben inmiddels al 360 mensen achter ons staan en we zijn nog niet eens hard op de trom aan het slaan", zegt Miedema.