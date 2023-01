'Extra' Natura 2000-doelen: LTO-Noord en dorpen in Westerveld boos

Door een administratieve aanpassing rondom Drentse Natura 2000-gebieden staan boerenorganisatie LTO Noord en dorpen in Westerveld op hun achterste benen. In november zijn nieuwe habitattypen en -soorten toegevoegd in het wijzigingsbesluit.

"Het is de zoveelste keer dat we verrast worden door een aanpassing van aanpak en regels in de stikstofaanpak", zegt Dirk Bruins van LTO Noord.

Wat is er precies aan de hand?

Drenthe kent 14 Natura 2000-gebieden waarvan er 12 stikstofgevoelig zijn. Dat betekent dat neerslag van stikstof in die gebieden, de zogenaamde kritische depositie waarde, schadelijk is voor flora en fauna. Met name uitstoot van ammoniak uit mest, uitlaatgassen en de uitstoot van industrie zorgen voor de depositie.

Waar boeren zich nu boos om maken is het 'ineens' toevoegen van nog meer habitattypen, waardoor er nog minder stikstof uitgestoten mag worden dan nu het geval is.

Voorbeelden van toegevoegde habitattypen zijn bijvoorbeeld de gevlekte witsnuitlibel in het Fochteloërveen, zure vennen in het Witterveld en Elperstroomgebied en zwakgebufferde vennen (vennen met zeer helder water) in het Holtingerveld, Dwingelderveld en Mantingerzand. Door het toevoegen van die habitattypen gaan er voor die gebieden nog strengere regels gelden dan eerder was vastgesteld, zeggen de boeren.

Regels tijdens spel veranderen

"Het kan niet zo zijn dat we aan de ene kant echt alles uit de kast trekken om stikstofuitstoot te verminderen - om Nederland van het slot te halen - en dat aan de andere kant Den Haag besluit de regels te verzwaren. Het was al enorm ingewikkeld, omdat Nederland in een klein land meer dan 160 Natura 2000-gebieden heeft aangewezen. Nu worden de regels ook nog verzwaard. Dat is onbegrijpelijk en slecht voor ons allemaal", aldus LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins. "Deze onbegrijpelijk stap zet Nederland nog meer op slot."

Niet alleen Drenthe wordt geconfronteerd met een wijzigingsbesluit, ook de provincies Friesland, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland worden er habitattypen toegevoegd aan de huidige Natura 2000-gebieden.

Het toevoegen van de habitattypen lag al jaren op de plank, maar onder minister Schouten is het nooit daadwerkelijk doorgevoerd. Nu wel door minister Christianne van der Wal.

Geruststellen

Stikstof-gedeputeerde Henk Jumelet kan de boeren gerust stellen. "Dit wijzigingsbesluit waar habitattypen en soorten worden toegevoegd legt geen extra juridische beperkingen op. Het wordt nu alleen geformaliseerd. De stikstof reductie opgave waarvoor we als provincie Drenthe staan wordt niet vergroot door dit wijzigingsbesluit."

Met een voorbeeld duidt Jumelet het verhaal: "In het Fochteloërveen, waar we als Drenthe een zeer grote stikstofreductie-opgave hebben, wordt de gevlekte witsnuitlibel aanvullend aangewezen als soort. Die libel was daar altijd al aanwezig. Met een kritische depositiewaarde van van 2100 mol per hectare per jaar is de soort minder gevoelig voor stikstof dan het gebied, waarvoor een waarde van 500 mol/ha geldt." Overigens waren alle habitattypen die in het nieuwe wijzigingsbesluit staan, al aanwezig ten tijde van het aanwijzen van het Natura-2000 gebied.

Toch bezwaar

Toch laat de boerenorganisatie het er niet bij zitten. LTO Noord gaat namens haar leden in een pro forma beroep. Ze maken daarmee nu bezwaar tegen de opgelegde extra regels; later komt er dan een inhoudelijke onderbouwing voor het bezwaar.

Ook dorpen in gemeente Westerveld maken zich zorgen

Hetzelfde juridische pad wordt ook bewandeld door de dorpsgemeenschappen Uffelte, Darp en Wittelte. Dorpen die om het Holtingerveld liggen. Harm Nieuwenhuis, bestuurslid van dorpsgemeenschap Uffelte, maakt zich zorgen over het toevoegen van de habitattypen. "Ik maak me zorgen over de maatschappelijke belangen van onze dorpen. Kunnen we straks nog wel een dorpsfeest houden, carbid afschieten of een paasvuur houden? Of stoten we dan te veel stikstof uit? Dit wijzigingsbesluit van de minister heeft direct effect op het algemeen welbevinden van onze dorpen. Recreatie en landbouw zijn immers belangrijke pijlers in onze gemeente."

Naast een pro forma beroepsschrift heeft Nieuwenhuis ook contact gezocht met de provincie Drenthe. "Ik hoop dat ze onze zorgen serieus nemen. Bij dit soort grote plannen willen wij ook graag aan tafel zitten."

Communicatie