Dorpsbestuur Emmer-Compascuum ziet graag woningen op oude schoollocaties

Er raken dus aardig wat locaties in onbruik als de nieuwbouw voltooid en in gebruik genomen is. "Het is naar ons idee wenselijk dat die plekken weer met woningbouw worden ingevuld", laat dorpsvoorzitter Gerard Gustin weten. "Een idee waar de gemeente naar onze indruk ook wel gevoelig voor is." In navolging van andere dorpen in de gemeente Emmen, wil ook Emmer-Compascuum dat ouderen, jongeren en starters verzekerd kunnen zijn van een plek in eigen dorp.

Inhaalrace

"De vraag is groot, ook in ons dorp. Er mag naar ons idee dan ook veel meer bij." Reden voor Dorpsbelangen om de gemeente te vragen het nieuwbouwplan Maatschappijweg-Koppelweg Oostzijde nieuw leven in te blazen. De ontwikkeling van het nieuwbouwwijkje kwam tijdens de economische crisis volledig tot stilstand.

Sinds drie jaar is er sprake van een ware inhaalrace, constateert Gustin. "De percelen die vallen binnen fase 1, goed voor veertig tot vijftig woningen, zijn allemaal inmiddels bebouwd of verkocht. Daarom voeren we nu gesprekken met de gemeente om nu door te pakken met fase 2, goed voor nog eens 32 woningen." Het dorpsbestuur hoopt bij groen licht vooral starters en jonge gezinnen met kinderen van een plekje te kunnen voorzien.

Navraag bij de gemeente leert dat er voorlopig nog geen concrete plannen zijn voor de locaties van zowel de scholen als de oude Klabbe. "We gaan ons nog beraden op de verschillende mogelijkheden", aldus een woordvoerder.

Facelift centrum