Bouw nieuw paviljoen bij Baggelhuizerplas in Assen jaar vertraagd

De komst van een nieuw paviljoen bij de Baggelhuizerplas in Assen loopt een jaar vertraging op. Dat laat bouwbedrijf Evertsen Bouw BV weten.

Het Zwolse bouwbedrijf zou deze maand starten met de bouwwerkzaamheden, maar de vergunning voor de bouwplannen is nog niet goedgekeurd. Daarom is de verwachting dat het paviljoen niet in het voorjaar van 2023, maar pas in de zomer van 2024 in gebruik kan worden genomen.

"Zodra we de vergunning hebben, kunnen we heel snel bouwen. Maar de horeca-exploitant (De Haan Horeca BV, red.) wil open in het hoogseizoen, om een goed seizoen te kunnen draaien", zegt Maarten van Pijkeren, eigenaar van Evertsen Bouw. Het bedrijf hoopt nu in het najaar van 2023 te starten met de bouwwerkzaamheden.

Het bouwbedrijf weet niet waardoor de vergunning vertraging heeft opgelopen. De gemeente Assen moet de vergunning verlenen. Een woordvoerder van de gemeente laat weten vandaag geen reactie te kunnen geven.

Duurzaam paviljoen

Het gebouw wordt duurzaam gebouwd en bestaat grotendeels uit hout. Zo wordt het paviljoen gasloos en krijgt het groene dak zonnepanelen. Ook komen er nestkasten en een insectenhotel. Naast een horecavoorziening komt er ook een opslagplaats voor de sportverenigingen die gebruikmaken van het gebied, zoals watersport en beachvolleybal.

De gemeenteraad stemde in september in met het bestemmingsplan. De gemeente Assen wil met dit nieuwe, permanente paviljoen de aantrekkelijkheid van het recreatiegebied vergroten en de toeristische aantrekkingskracht van Assen versterken. Op dezelfde plek stond eerst een tijdelijk paviljoen, dat in juni 2020 werd verwoest door een brand. In tegenstelling tot het vorige paviljoen, zal de nieuwe voorziening het hele jaar open zijn.

