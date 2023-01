Drentse Veteranendag krjjgt na coronajaren eindelijk twaalfde editie

"We hebben er echt naar uitgekeken om de veteranendag weer te organiseren", vertelt Henk van de Boer, voorzitter van de stichting Drentse Veteranen. "Vorig jaar ging het vanwege het risico van corona nog niet door. Nu kan het weer en daar zijn we blij mee."

De bloemlegging bij het veteranenmonument is ook dit jaar traditioneel het startpunt van de dag. Dan volgt een bijeenkomst in het congrescentrum van de Bonte Wever, waar een optreden plaatsvindt van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. Ook zullen meerdere sprekers het woord nemen.

De belangrijkste spreker wordt de voormalige luitenant-generaal Mart de Kruif. Hij was tot 2016 plaatsvervangend commandant van de gehele Nederlandse landmacht en is in het verleden ook commandant geweest van de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte.