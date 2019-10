'Het is niet voor het eerst dat iemand op zijn fiets in slaap valt'

"Deelnemers moeten er goed op letten dat ze niet te snel beginnen aan de race", laat voorzitter Ruurd Noordhuis van Adventure Race Drenthe weten. "Ze moeten ook goed op hun slaap letten en kies bijvoorbeeld een overdekt bushokje uit om in te slapen. Het zou niet voor het eerst zijn dat iemand op zijn fiets in slaap valt."De Adventure Race is een race die bestaat uit verschillende etappes, waarbij bijna tachtig deelnemers 32 of 24 uur lang Noord-Drenthe door crossen. Deelnemers van de race over een lengte van 32 uur beginnen morgenochtend om 04.00 uur al aan hun race. Om 11.00 uur sluiten de deelnemers van de 24-uursrace aan.Deelnemers doen mee in teams van twee of vier personen en leggen geen vast parcours af. Voor bepaalde onderdelen is een tijd vastgesteld en binnen die tijd moet iedereen proberen te finishen. Deelnemers kunnen ervoor kiezen langs hoeveel checkpoints ze willen gaan. Wie zondagochtend om 12.00 uur de meeste punten heeft verzameld, wint.Er is gekozen om in teams te rijden om ervoor te zorgen dat mensen elkaar in de gaten kunnen houden. "Dat is uit veiligheid. Je kunt daardoor je eigen maatje in de gaten houden, of alles nog wel goed gaat."Volgens Noordhuis doen mensen mee met de race om het zichzelf niet makkelijk te maken. "Dit doe je niet snel tussendoor, mensen willen terug naar de essentie." Toch doen niet alleen doorgewinterde fietsers mee aan de race."Een aantal teams doet mee om te winnen, een aantal om de finish te halen. De 24-uursrace is voor iedereen die mentaal een beetje sterk is, en een goede conditie heeft, goed te doen. De 32-uursrace hebben we wat zwaarder gemaakt."Omdat er geen vast parcours is, en alle deelnemers bepalen zelf langs hoeveel checkpoints ze gaan, is het lastig voor publiek om alles op de voet te volgen. De race start bij Camping de Reeënwissel in Hoogersmilde, maar volgens Noordhuis is daar maar beperkt plek om de deelnemers aan te moedigen. "Wel kun je op de verschillende plekken kijken, waar deelnemers wisselen van onderdeel.""De deelnemers vertrekken 's morgens vanaf de camping voor een rit van drieënhalf uur naar Uffelte. Ondertussen wisselen ze van fiets naar skeelers. Als ze weer terug bij de camping zijn, vertrekken ze om te gaan hardlopen. Als het goed is zijn ze om 11:00 uur weer terug om samen met de 24-uursdeelnemers te vertrekken."Volgens Noordhuis kunnen mensen die de race goed willen volgen dat het beste doen via de social media-kanalen van de race.