‘Duurzame’ ijsbaan op Koopmansplein weer afgebroken

De schaatspret in Assen is weer voorbij. Vanaf vandaag wordt de ijsbaan op het Koopmansplein afgebroken. Komende vrijdag moet het plein leeg zijn.

De hele maand december stond de ijsbaan in het centrum van de provinciehoofdstad. De laatste schaatsdag op zondag werd traditioneel afgesloten met een schuimpartij. Organisator Steve Ellis van WintersAssen is druk bezig met de afbouw van het winterfestijn. "Het is hartstikke goed gegaan. We zijn blij", blikt hij terug.

2.600 schoolschaatsers

De exacte bezoekersaantallen moeten nog geteld worden, maar het aantal schaatsliefhebbers is vergelijkbaar met andere jaren. "Dat kunnen we zien aan het aantal transacties van het huren van schaatsen en steekproeven die we hebben gedaan. Het aantal ligt in lijn der verwachtingen", vertelt Ellis. Vooral over de opkomst van het schoolschaatsen is hij tevreden. Meer dan 2.600 kinderen uit Assen en omstreken zijn langs geweest om hun beste kunstjes op het ijs te laten zien. Ook de curlingavonden en ijshockeyclinics werden goed bezocht, aldus Ellis.

Daarmee was vooral het avondprogramma uitgebreider dan voorgaande jaren, dat destijds vanwege de coronapandemie niet door kon gaan. De opkomst van het publieke schaatsen was vergelijkbaar, want vorige jaren waren er veel bezoekers omdat het schaatsen een van de weinige activiteiten was die door kon gaan. Ellis benadrukt dat de vergelijking van bezoekerscijfers moeilijk te maken is, omdat de ijsbaan dit jaar langer open was dan voorgaande jaren, vijf weken in plaats van vier.

Geen ijspret, maar waterballet

Om te zorgen dat het ijs smelt, stroomt er lauw water door de buizen onder de baan. Vandaag wordt de tent helemaal leeggehaald en morgen komen er vrachtwagens om de ijsmachines op te halen. Vrijdag aan het einde van de middag moet het Koopmansplein weer leeg zijn.

De opbouw van de ijsbaan was dit jaar niet eenvoudig, vanwege de hoge energieprijzen. Vooral omdat de baan gebouwd werd op een verhoging, vanwege de obstakels op het Koopmansplein, waardoor er wind onder de baan kan komen en er koude lucht verloren gaat. Om energie te besparen, werd er daarom een soort rok van stof en hout om de baan gelegd, om te voorkomen dat er warme lucht onder de ijsbaan waaide.

Deze maatregel heeft volgens Ellis geholpen. "We moeten nog bekijken hoeveel het concreet heeft opgeleverd, maar we weten zeker dat er een stuk minder energie is verbruikt." Ook hier is het lastig om een vergelijking met vorige jaren te maken, vanwege de temperatuurschommelingen afgelopen maand. "In december was het extreem koud en in januari weer relatief warm", legt Ellis uit. Ook zijn er al verbeterplannen gemaakt voor volgend jaar, om de rok vast te maken aan de baan. "Zodat er nog minder wind onder de rok kan komen", zegt Ellis.

Volgend jaar weer ijspret?

Een officiële evaluatie naar de gemeente moet er nog komen, maar de organisatie is al voorzichtig enthousiast voor volgend jaar. "We horen positieve geluiden vanuit de gemeente. Dus we verwachten dat de opzet van de ijsbaan volgend jaar op dezelfde manier terugkomt", vertelt Ellis. Wel kreeg de ijsbaanbouwer nog tips mee voor volgend jaar, van bezoekers en bedrijven. "Vooral dat we de tenten waarin de ijsbaan ligt, meer moeten betrekken bij de rest van het Koopmansplein, zodat er meer verbinding is met het plein zelf."