Geen tips nog over moord op Enschedeër, gouden tip is 20.000 euro waard

Drugstransport

Jafo verdween 6 december 2021 toen hij 's avonds thuis om 19.30 uur werd opgehaald door een vriend. Kort daarna zou hij bij de rotonde aan de Euregio en Sleutelweg in Enschede zijn uitgestapt, omdat hij iemand zag die hij wilde spreken.

Sindsdien heeft niemand meer iets van vernomen. Het laatste teken van leven komt diezelfde avond 6 december uit Den Ham. Uit onderzoek van telefoongegevens is duidelijk geworden dat zijn telefoon die avond in het Overijsselse dorp was.

Vuilniszakken en een deken

De politie vermoedt dat de Enschedeër bezig was met het organiseren van een drugstransport, weet RTV Oost . Er is een kans dat hij hierbij in de problemen is gekomen die hem uiteindelijk fataal zijn geworden. Uit onderzoek van de politie is vast komen te staan dat Jihad Jafo met geweld om het leven is gebracht. Zijn lichaam is vervolgens verpakt in vuilniszakken en een blauwe deken circa 90 centimeter bij 2 meter.

Op het etiket staat dat de deken is gefabriceerd in de Duitse plaats Steinfurt. Er is een sierkoord van 10 meter lang gebruikt om het lichaam mee te verpakken.

Brandslangstatief ter verzwaring

Het lichaam dat in het water is gegooid was verzwaard met een statief van 17 kilo, normaal bedoeld om een brandslang aan op te hangen. Vanwege het gewicht van het geheel, denkt de politie dat zeker twee personen betrokken zijn bij de dood van Jihad en/of het dumpen van diens lichaam. Het is bijna niet te doen om zo'n lichaam in je eentje te verplaatsen, aldus de politie.

Daders en motief onbekend