Reprimande en boete voor kritische Anco Jansen

Het is definitief: Peruaans international Araujo naar FC Emmen

De tiende aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

"Die scheidsrechters hebben er geen kloten verstand van’‘, was een van de uitspraken van Jansen in het bewuste interview. Jansen liet verder in het vraaggesprek weten dat hij de VAR ‘om te janken’ vindt. ,,Vooral omdat het constante willekeur is. De ene VAR trekt wel aan de bel, de ander niet. Dan zeggen ze dat voetbal eerlijker is geworden. Onzin!", aldus Anco Jansen in het betreffende interview.Overigens is de hoogte van de boete niet bekend gemaakt. Jansen is nog altijd herstellende van een knieblessure en maakte deze week na maanden zijn rentree tijdens de groepstraining.