Huishoudboekje provincie is op orde

Het geld wat de provincie vrij kan besteden krimpt wel tot twee miljoen.Het is een beleidsarme begroting, oftewel zonder nieuwe plannen. Gedeputeerde Staten (GS) willen met Provinciale Staten die plannen maken, er is vijftig miljoen voor nieuwe investeringen. Dat geld komt uit de bestaande reserves van de provincie Drenthe. De komende maanden moeten GS en PS gaan bedenken waar ze de miljoenen aan uit willen geven. Gedeputeerde Cees Bijl gaf vlak na de verkiezingen al nadrukkelijk aan dat ook samen met de oppositie partijen te willen doen.Wel in de begroting opgenomen zijn dingen waarvan GS nu al weten dat er straks meer geld aan uitgegeven zal moeten worden. Deze gaan weer ten koste van de pot met geld die de provincie vrij kan besteden. Die pot krimpt daardoor tot twee miljoen. Eén daarvan willen GS uitgeven aan plannen die al bestaan waardoor er eigenlijk dus maar 1 miljoen over als vrije bestedingsruimte.Een gevaar ligt nog op de loer bij het onderhoud van kanalen en vaarwegen. Op aanzienlijke stukken zijn de oevers aan vervanging toe. Denk dan bijvoorbeeld aan beschoeiing of damwanden. Daar loopt momenteel een groot onderzoek naar. De uitkomsten van dit onderzoek dus ook de financiële gevolgen zitten niet verwerkt in deze begroting.Eerder waarschuwde gedeputeerde Cees Bijl al voor extra uitgaven, maar misschien is de waarschuwing iets te voorbarig geweest. Het ligt namelijk maar hoe je het aanpakt. Bij groot onderhoud aan oevers en kanalen moet je de kosten in één keer nemen. Ga je alles vervangen dan zijn die kosten uit te smeren over misschien wel dertig jaar. Dan zijn die bedragen makkelijker te vinden binnen langlopende begrotingen of desnoods via een langdurige lening waarvan de lasten over veel jaren uitgesmeerd kunnen worden.Ook de stikstofproblematiek gaat meer geld kosten. Hoeveel is nog onbekend maar GS denken dat het verlenen van vergunningen in ieder geval meer mankracht dus meer geld gaan kosten. De eigen bijdragen van de provincie aan de regiedeals voor Zuidoost Drenthe (bijna tien miljoen) en Natuurinclusieve landbouw (3,3 miljoen) halen GS uit de investeringsreserve.De inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting lopen vanaf 2021 fors terug. Dat jaar is er bijna vier ton minder, in 2022 bijna twee miljoen en in 2023 1,8 miljoen. Ook krijgt Drenthe minder van het Rijk via het provinciefonds. Tot 2023 gaat er ieder jaar een miljoen vanaf, daarna 1,5 miljoen per jaar.Het meeste geld geeft Drenthe uit aan stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid van platteland en stad, verduurzaming van de landbouw en natuur: dik 117 miljoen. Zestig miljoen gaat naar wegen en het OV, 23 miljoen naar sociale zaken en vijftien miljoen wordt geïnvesteerd in de economie. Dat zijn de grootste geld-opmakers. De begroting van Drenthe is bijna 292 miljoen groot. Het grootste deel van de inkomsten komen van het Rijk (bijna 160 miljoen) en de motorrijtuigenbelasting (bijna zestig miljoen).[image: https://live.staticflickr.com/65535/48841398848_eabc669333_b.jpg Gedeputeerde Bijl sloot eerder niet uit dat de provincie voor grootschalige investeringen meer zou moeten gaan lenen. Op dezelfde wijze waarop gemeenten dit doen om grote investeringen over een lange periode kunnen uitsmeren en afschrijven: solide en voorzichtig. Het lenen lijkt op dit moment weer wat verder weg omdat het huishoudboekje goed op orde is.Drenthe wil af van de trap-op, trap-af financiering van het Rijk. Als Den Haag minder geld uitgeeft dan komt er ook minder geld naar provincies en gemeenten. Terwijl de kosten van de provincie en de gemeenten wel hetzelfde blijven of zelfs stijgen, bijvoorbeeld omdat investeringen al gepland zijn. Of als het Rijk taken naar gemeenten heeft verschoven die meer blijken te kosten dan het Rijk ervoor uitgeeft. De provincie Drenthe zelf heeft daarbij nog het probleem dat het relatief weinig eigen inkomsten heeft. Veel regiobestuurders willen af van die trap-op, trap-af systematiek. Maar een andere verdeling van geld naar het aantal inwoners is voor Drenthe daarbij ook geen oplossing.Sinds de verkiezingen heeft GS geen vier maar vijf leden omdat GroenLinks is de coalitie is gekomen. De extra gedeputeerde kost de komende jaren een kleine half miljoen euro. Per jaar. Grappig is dat in 2023 die extra gedeputeerde maar voor de helft op de begroting staat. Er zijn immers weer provinciale verkiezingen dat jaar. Een boekhoudkundige rekentruck waarvan de kosten straks alsnog verwerkt moet worden of gaan GS er nu al van uit dat na de verkiezingen het college van GS weer uit vier in plaats van vijf gedeputeerden zal bestaan?Uit de investeringsagenda van de afgelopen vier jaar is ook geld over: 5,7 miljoen. Vijf daarvan zijn de subsidie van de ijsbaan in Hoogeveen die niet door gaat. Dat geld komt weer terug in de reservepot voor nieuwe investeringen.Provinciale Staten praten op 30 oktober en 13 november over de begroting. Kijk hier als je zelf in de begroting van de provincie wilt duiken.