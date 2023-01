Eerst veilige parkeerplaats, later pas supermarkt op Erkelensterrein Rolde

Het duurt nog even voordat er een supermarkt wordt gebouwd op het terrein van het voormalige Hotel Erkelens in Rolde. In de tussentijd komt er op die plek een noodparkeerterrein, om de parkeersituatie bij supermarkt aan de Grolloërstraat veiliger te maken.

Het huidige parkeerterrein van de supermarkt staat regelmatig bomvol, met name op dagen dat er markt is in het dorp. Bovendien rijden niet alle supermarktklanten keurig met de verkeersrichting mee, maar juist tegen het verkeer in om weer op de Grolloërstraat te komen. Zo vermijden automobilisten de krappe Brinkstraat, waar de laatste tijd meer verkeer doorheen rijdt.

Vergunning voor nieuwbouw

Inmiddels is er een betonnen ondergrond gestort en zijn stratenmakers bezig met het leggen van stenen op de plek waar de parkeerplaats komt. Wanneer begonnen wordt met de bouw van de supermarktuitbreiding, is niet duidelijk. Wel is de supermarkt inmiddels getransformeerd van PLUS naar Albert Heijn.

Supermarkteigenaar Chris Marinus laat weten dat de vergunningsaanvraag voor de nieuwbouw van de supermarkt nog steeds loopt. Eigenlijk wilde hij eind vorig jaar al aan de slag, maar dat is niet gelukt. "Zodra we die vergunning van de gemeente krijgen, willen we direct beginnen met de nieuwbouw. Hopelijk kan dat dit najaar."

Onveilig parkeren

De fractie van D66 in de gemeenteraad van Aa en Hunze heeft de aanleg van het parkeerterrein ook opgemerkt en vraagt zich af of de eigenaar daar wel een vergunning voor heeft. "De huidige bestemming van het perceel is een horeca/hotelbestemming. Een parkeerplaats is hier in onze visie strijdig mee", schrijft de partij.

Volgens supermarkteigenaar Marinus loopt er al een vergunningsaanvraag voor het tijdelijke parkeerterrein. Pas wanneer die vergunning rond is, wil hij de noodparkeerplaats openen. Marinus: "Dat kan hopelijk snel. Er gebeuren nu veel ongelukken en aanrijdingen op de parkeerplaats. De aanvoer van goederen zorgt nu ook voor overlast, omdat de vrachtwagens niet goed achteruit kunnen rijden en dus op de weg moeten staan."

Vertraging

Hotel Erkelens is al in 2019 gesloopt, maar de twee jaar erna gebeurde er weinig op het terrein. Tot frustratie van sommige inwoners uit het dorp, die klaagden over de lap braakliggende bouwgrond. In augustus 2021 is begonnen met bodemonderzoek en maakte Marinus bekend zo snel mogelijk aan de slag te willen.

Het oorspronkelijke plan om snel na de sloop van het hotel een nieuwe supermarkt te bouwen, liep jaren vertraging op. Eigenaar Marinus verklaarde in 2021 dat dat met name kwam door de onzekerheid rondom de coronapandemie.