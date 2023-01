Parken en accommodaties kijken uit naar het vakantieseizoen

Over corona wil Roel-Poppe Lubbers het eigenlijk niet meer hebben, na twee jaar waarin zijn bedrijf 'zo goed als gesloten' was. Liever kijkt hij terug op het afgelopen kalenderjaar. "Vanaf 1 april durfden de groepen weer te komen en in 2022 hebben we een goed jaar gedraaid."

Lubbers is voorzitter van de stichting Groepsaccommodaties Nederland en drijft zelf een accommodatie net buiten Grolloo. "Ik denk dat er een hele duidelijke tendens was van mensen die in Nederland willen blijven en ook van groepen die in Nederland willen blijven en daar hebben we voordeel van gehad."

Reserveringen nemen toe

Ook voor komend jaar ziet alles er goed uit, blijkt uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, de NBTC. Mede doordat buitenlandse vakanties duurder zijn geworden blijven vakantiegangers vaak in eigen land. Volgens een rondgang van persbureau ANP zien vakantieparken een recordaantal vroegboekingen.

Ook Lubbers ziet de reserveringen bij zijn groepsaccommodatie Boerhaarshoeve al vroeg in het jaar toenemen. "Groepsaccommodaties zijn relatief goedkoop. Dat is wellicht voor ons de komende periode, met groepen die minder te besteden hebben, ook iets positiefs."