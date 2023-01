Nog twee verdachten vast na vondst drugslab Holsloot, Drent vrijgelaten

Het gaat om een 54-jarige man uit Den Haag en een 55-jarige man uit het Noord-Brabantse Halderberge. De 40-jarige man uit Coevorden is, samen met twee andere verdachten, onder voorwaarden vrijgelaten. De drie zijn nog wel verdachte in deze zaak.

De politie vond donderdag in een pand in Holsloot alle benodigdheden voor het produceren van drugs zoals ketels, chemicaliën en branders. Het lab is direct ontmanteld. Twee voertuigen en meerdere gegevensdragers zijn in beslag genomen voor onderzoek.