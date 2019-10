Dit weekend in de Drentse natuur: 5 en 6 oktober

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda Dit weekend is de start van een nieuwe expositie in het Duurzaamheidscentrum in Assen: De wondere wereld van de microscopie. Zaterdag is er een Doemiddag Microscopie, waar je onder andere spelletjes kan spelen en een speurtocht kan doen. Zondag is het Nederlands genootschap voor microscopie aanwezig. Je leert hoe een microscoop werkt en je mag je zelfgemaakte preparaat bekijken. Deze activiteiten vinden op zaterdag en zondag tussen 13.00 en 16.00 plaats. Klik hier voor meer informatie.In een weiland naast boerderij Kamps in Deurze wordt zaterdag het Kinder Buiten Festival gehouden. Dit festival is voor kinderen van alle leeftijden en is helemaal gratis. Er zijn knikkerbanen, kinderen kunnen henna tattoos laten zetten, er is een wildplukwandeling en kinderen leren knutselen met kastanjes. Het festival begint om 11.00 uur. Klik hier voor meer informatie.Zin om een mooie wandeling te gaan maken? Loop zondag met natuurgids Willem Swart door het Gieterbos en ga op zoek naar paddenstoelen. Boswachter Evert Thomas schreef een blog over welke paddenstoelen je nu allemaal tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan de groene knolamaniet, de rode koolzwam en de geelwitte russula. De wandeling is voor alle leeftijden. Klik hier voor meer informatie.Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur