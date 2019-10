YouTuber uit Meppel ontmaskert pedofiel die usb-stick met 'extreme seks' wil ruilen

De YouTuber maakt vaker filmpjes waarin hij misstanden aan de kaak stelt. Van der Meulen kwam via een site waarop kinderporno wordt aangeboden in contact met de man. "Op die site wordt niet alleen kinderporno aangeboden, het wordt er ook geruild en verhandeld", vertelt de YouTuber in zijn filmpje.De site blijkt toegankelijk voor iedereen en kinderporno ruilen lijkt er de normaalste zaak van de wereld, zegt Van der Meulen."Grote handelaars mengen zich er tussen de geïnteresseerden en eventuele kopers. Vervolgens praten ze verder via een beveiligde chat. Ik ben geschokt over hoe groot deze wereld is", aldus Van der Meulen."Wij zijn als Nederland groot in iets waar je absoluut niet groot in wilt zijn."Van der Meulen wil een van de handelaars ontmaskeren. Hij maakt een afspraak bij het station van Emmen-Zuid. De twee gaan een usb-stick ruilen om op die manier porno uit te wisselen. Van der Meulen neemt een lege stick mee.De man in het filmpje zegt te weten dat hij met illegale zaken bezig is, maar geeft aan opgewonden te worden van verboden dingen doen. Op zijn usb-stick staan naar eigen zeggen filmpjes van 'extreme seks'.De twee wisselen de usb-sticks uit en nemen afscheid. "Hij was super open en vertelde alles", zegt Van der Meulen nadat hij net afscheid heeft genomen van de man. De Youtuber belt vervolgens de politie en geeft de usb-stick af.Afgelopen woensdag zijn twee rechercheurs bij de man langs geweest, bevestigt de politie. Ze hebben allerlei spullen uit zijn woning in beslag genomen."We gaan het materiaal onderzoeken en kijken of er inderdaad kinderporno op staat. Als dat zo is, houden we de man op een later moment aan", vertelt een politiewoordvoerder.De politie raadt mensen uitdrukkelijk af om op eigen houtje pedofielen of andere mogelijke misdadigers te gaan ontmaskeren."Dit is een uitzonderlijke situatie. Sven heeft ons op tijd benaderd en erbij betrokken. We hebben goede afspraken kunnen maken. Hij heeft de bestanden op de usb-stick niet bekeken. Als hij dat wel had gedaan, had hij zelf mogelijk ook kinderporno in bezit."De politiewoordvoerder hoopt dan ook dat mensen bij vermoedens van kinderpornobezit meteen naar de politie komen met hun informatie. "Dan nemen wij de zaak in onderzoek."Het is niet voor het eerst dat Van der Meulen de grens opzoekt in zijn filmpjes. In maart afgelopen jaar maakte hij een afspraak met een zedenverdachte . Ook toen schakelde hij de politie in. Later dat jaar raakte hij in contact met mannen die seks zouden hebben gehad met dieren . Tegen hen deed hij toen aangifte.De filmpjes die hij maakt, plaatst Van der Meulen op zijn YouTube-kanaal. Inmiddels heeft hij daar bijna 35.000 abonnees.