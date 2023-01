Probleemlift station Meppel slaat weer toe, vrouw zit half uur vast

De brandweer heeft vandaag aan het einde van de middag weer iemand moeten bevrijden uit de lift op het station in Meppel. Een vrouw zat met haar fiets bijna een half uur vast in de lift.

Het is niet voor het eerst dat de lift toeslaat. Al meerdere keren kwamen mensen in deze lift vast te zitten. ProRail zei in mei vorig jaar dat dat komt door storingen, scholieren die met hun fiets tegen de deur opbotsen of vandalisme.