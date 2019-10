Vleeswaren uit schappen gehaald om listeriabesmetting

Klik hier

Alles wat nog in de winkel ligt is veilig om te consumeren, aldus de winkelketen. Eerder maakte de supermarktketen bekend 130 soorten vleeswaren uit de schappen te halen.Jumbo kan nog niet zeggen wanneer het vleeswarenassortiment weer volledig aangevuld is. De betreffende fabriek van Offerman is voorlopig gesloten.Gisteren werd bekend dat vleeswarenproducent Offerman bepaalde vleeswaren, die zijn gesneden en verpakt in de fabriek in Aalsmeer, terugroept uit de winkels omdat er listeria-bacteriën in kunnen zitten.Naast Jumbo, leverde de vleesproducent ook aan Aldi, Bidfood, Sligro en Versunie.De listeriabacterie veroorzaakt de infectieziekte listeriose, die volgens het RIVM nog niet heel vaak in Nederland voorkwam. De bacterie zit meestal in voedsel, maar kan bijvoorbeeld ook in water zitten.Gezonde mensen krijgen er meestal hooguit milde griep- of buikgriepverschijnselen van, maar bij heel jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem kan de bacterie grote ellende en zelfs overlijden veroorzaken.De afgelopen twee jaar zijn drie mensen om het leven gekomen en heeft een vrouw een miskraam gekregen door een listeriabesmetting in vleeswaren, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).Besmetting ontstaat met name bij het eten van rauwe ingrediënten die al besmet zijn, bijvoorbeeld zachte kazen van ongepasteuriseerde melk en filet américain. Ook kan ‘kruisbesmetting’ voorkomen, door onder meer het wassen van sla met besmet water.