Zelfmoord Dylano leidt tot hartverwarmend initiatief in Hoogeveen

"Het was een lieve jongen die er altijd voor je was. Je kon met hem lachen en met hem huilen. Hij was gewoon alles wat je nodig had", zegt Van der Haar. "Een voetbalverslaafde. Hij was altijd vrolijk en als hij voetbalde was hij nog net iets vrolijker", vult Pattiruhu hem aan.Inmiddels hebben zich al bijna twintig teams aangemeld voor de Dylano Cup. Het toernooi is op 19 oktober in het Activum in Hoogeveen. En het initiatief is niet onopgemerkt gebleven. Onder meer Royston Drenthe, Andy van der Meijde, Michael de Leeuw, John de Wolf en Gerald Vanenburg schaarden zich achter dit initiatief. Al deze voetballers en oud-voetballers namen een filmpje op om kinderen op te roepen zich aan te melden. De filmpjes werden via social media verspreid.Royston Drenthe heeft zichzelf aangeboden om het voorwoord bij het toernooi in Hoogeveen te verzorgen. "Ja, dat is toch wel heel vet. Het is toch een hele grote voetballer", zegt Pattiruhu.De opa van Dylano, Arjan Prijs, is ook overdonderd door alle reacties op het initiatief van de twee jonge mannen. "Mijn vrouw en ik huilden alle twee. We waren echt geraakt door deze actie. Al die jongens steken ons allemaal een hart onder de riem. En dat hebben die twee snotneuzen van vijftien toch maar even gedaan", zegt Prijs.Iedereen die een team van zes tot zeven personen kan samenstellen kan zich inschrijven voor het toernooi via Instagram @Dylano_Cup. Deelname kost vijf euro per persoon. De toegang voor alle bezoekers en supporters is gratis, maar er is wel een collectebus voor giften. Daarmee willen Djalfahno en Nazario in de toekomst meer activiteiten voor de jeugd in Hoogeveen organiseren.De aanleiding is verschrikkelijk, maar het initiatief is hartverwarmend. "Wat Dylano heeft gedaan is niet goed, maar hij heeft wel veel mensen bij elkaar gebracht", besluit Pattiruhu.