Risico-taxatie leidt tot uitstel miljoeneninvestering in nieuwe MFA Zuidwolde

De plannen voor de vervanging van de verouderde Wessels Boerhal kwamen in het vorige college tot stand. Dit voorjaar bleek dat het om een investering van 13,6 miljoen euro zou gaan. Volgens wethouder Jan van 't Zand (Gemeentebelangen) gaat het daarmee om de grootste investering die de gemeente De Wolden ooit heeft gedaan.[article:Bijna 14 miljoen naar mfa Zuidwolde: 'Grootste investering ooit voor De Wolden']Voor een second opinion ging de wethouder te rade bij ICS-adviseurs uit Zwolle. Hun advies leidt ertoe dat de besluitvorming niet met de begrotingsvoorstellen van deze maand wordt meegenomen. Wel willen B&W alvast zes miljoen euro opzij zetten voor het bouwproject.Wethouder Van 't Zand wil geen toelichting geven op het uitstel. Komende donderdag spreekt hij er in een besloten overleg met de fractievoorzitters in de raad over.Kritisch volger van de ontwikkelingen is CDA-fractievoorzitter Karin Brouwer. Zij concludeert dat de risicotaxatie blijkbaar 'genoeg vragen oproept om de besluitvorming door te schuiven naar volgend jaar!' Onduidelijk is of de aanpassingen van het plan nodig zijn vanwege de investering, de exploitatie of beide.In de gemeente De Wolden wordt er vanuit verschillende dorpen met argusogen gekeken naar 'het megaproject' in Zuidwolde. Want dorpen als Ruinen willen graag weten wanneer zij dan aan de beurt zijn en of er dan nog genoeg geld is voor een nieuwe sporthal bij hen.Karin Brouwer: "Wij willen in elk geval grip op het proces hebben en kunnen meesturen. Wanneer is het point of no return? Hoe goed overwogen is het besluit? Welke onzekerheden zijn er en hoe groot zijn de risico's? Het is allemaal nog niet zo gemakkelijk, zoals de PvdA ook al zei."De duidelijkheid die de raad vroeg heeft de wethouder in elk geval nu nog niet. In maart of april denkt de gemeente meer te weten. Daarna volgt een 'raadsvoorstel met actuele cijfers'.