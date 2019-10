Hoe een zoektocht van 25 jaar naar Sientje volbracht werd

Na de Tweede Wereldoorlog kon hij, zoals vele Polen, niet terugkeren naar zijn eigen land, en verhuisde hij naar Canada. In Canada vond zijn zoon John in een doos een oude foto van een meisje. Achterop die foto stond: Sientje Lanting, oud 8 jaar, Walstraat 11, Emmen, Holland.Jarenlang wist John Hałucha niet wat hij met de foto moest. In 2010 reisde hij zelfs af naar Emmen voor onderzoek. Niets mocht baten. John bleef met de foto zitten. Totdat vorige week een herhaling op de Canadese televisie te zien was van de serie. In die aflevering reizen de makers van het Canadese programma door heel Noord-Nederland, en zijn twee dagen in Emmen.In die twee dagen in Emmen is Eric Zwiggelaar van Museum Ergens in Nederland 1939-1945 ook aan het woord geweest. John Hałucha zag de aflevering op televisie en herkende 'Emmen' van de foto en van zijn zoektocht in 2010. Hij zocht direct contact op met Eric Zwiggelaar van het museum in de hoop dat de zoektocht na 25 jaar kon worden beëindigd."Hij wilde weten of ik kon helpen met de zoektocht naar Sientje Lanting uit Emmen. Dus plaatste ik de foto op Facebook", zegt Zwiggelaar. "Binnen een uur had ik een reactie. Iemand kende weer iemand die iemand kende, en zo kwam ik via via bij Sientje Lanting terecht."Zwiggelaar is blij dat Hałucha Sientje Lanting gevonden heeft via zijn oproep. "Je kan ergens jarenlang op zitten te wachten en er in 2010 zelfs achteraan vliegen, maar opeens zie je thuis op tv iets en dan is de oplossing daar."Sientje Lanting heet inmiddels Sientie Dieleman-Lanting en woont in Dronten. "Ja, ik heb inmiddels contact gehad met meneer Hałucha", zegt ze. "Hij gaat een boek schrijven over zijn vader in de oorlog."Toch wist mevrouw Dieleman zich Hałucha niet te herinneren. "Ik was acht jaar toen we door Polen werden bevrijd. Ik kan me de Polen wel herinneren, maar meneer Hałucha zelf niet meer."Ze herinnert zich vooral het drinkgedrag van één van die Poolse soldaten. "Mijn moeder bood weleens iemand een borrel aan. Dat verbaasde mensen, maar mijn moeder zei dan: 'Je krijgt gewoon wat van die Polen. Dat vul ik wel weer aan met water.' Ze merkten het verschil toch niet."Dieleman heeft thuis precies dezelfde foto staan als de foto die Jan Hałucha in zijn fotoalbum had. "Ik schrok er enorm van dat ik ineens een mailtje kreeg met mijn eigen foto erin." Volgens haar klopt het opschrift bij de foto niet helemaal. "Ik was vijf jaar toen de foto door mijn tante genomen werd. Dat staat ook achterop mijn foto."Toch snapt ze wel waarom er '8 jaar' achterop de foto staat. "Ik was acht jaar toen de Polen kwamen. Toen heeft mijn tante deze foto meegegeven en mijn leeftijd van dat moment erop gezet."Ze heeft Hałucha al een aantal verhalen geleverd over de oorlog. Hałucha neemt in het boek ook een verhaal mee van een mede-soldaat die werkzaam was in Westenesch. "Ik was boos op de Duitsers, ze hadden de brug bij Westenesch gebombardeerd. Mijn vader heeft voor de oorlog die brug gebouwd. Die mede-soldaat van Jan Hałucha was daarbij."Dieleman heeft tot 1959 in Emmen gewoond. "We verhuisden na de oorlog weg van de Walstraat naar de Jan van der Veenstraat in Emmen. Van daaruit ben ik vertrokken naar Dronten." Volgens Zwiggelaar staat het pand aan de Walstraat er nog steeds. "Het is volgens mij omgenummerd naar nummer 37, vroeger was het nummer 11."