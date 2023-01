Hoofdbrekens voor Assen over laatste stuk fietssnelweg naar stad

De laatste kilometer van de fietssnelweg van Groningen naar het stadscentrum van Assen bezorgt de gemeente heel wat hoofdbrekens. Er is tegenslag met een nieuwe kade langs het Havenkanaal, het kanaal waar de fietsroute strak langsloopt. En volgens de gemeente is een pasklare oplossing niet zomaar bedacht.

Het kan zelfs zo lang gaan duren, dat Assen inmiddels serieus nadenkt over een tijdelijk alternatief voor het laatste ontbrekende stukje.

Eind vorig jaar had de kilometerslange betonnen fietsstraat op Asser grondgebied al klaar moeten zijn. Maar de werkzaamheden aan de zogeheten doorfietsroute liggen inmiddels al maanden stil, zo meldde RTV Drenthe vorig jaar oktober. De missing link is nog een stuk van 800 meter, dat achter de bedrijfspanden van de Doctor A.F. Philipsweg moet komen, pal langs het Havenkanaal. En wat eindigt op de Havenkade bij het centrum.

Damwand verankeren lukt niet

Het probleem op dat stukje zit 'm volgens de gemeente in de stalen damwand langs het kanaal. Die moet vervangen worden door een nieuwe. Maar door krachtig opkomend grondwater, ook wel een wel genoemd, kan dat niet. Daardoor lukt het niet om de damwand ook vast te zetten in de bodem.

Daarom is er een ander soort kademuur nodig, maar welke, dat weten ze nog niet. De gemeente Assen is daarover in overleg met waterschap Hunze en Aa's, beheerder van het kanaal. Zonder stevige kadeconstructie zakt het fietspad het kanaal in.

Technische uitdagingen

Het college van burgemeester en wethouders noemt de problemen met de Asser fietssnelweg 'technische uitdagingen die niet van tevoren waren te voorzien'. B en W schetsen de situatie in een brief aan de gemeenteraad, iets wat drie maanden geleden al was toegezegd door wethouder Martin Rasker (VVD) van verkeer en vervoer.

Volgens het college is er onderzoek gedaan naar andere technische mogelijkheden voor een stabiele kadeconstructie, om daar toch de doorfietsroute te kunnen vervolgen. Maar dat heeft de boel nog niet vlotgetrokken. "Het probleem is complex, waardoor er op dit moment niet één passende oplossing is te vinden. We zijn met betrokken partijen in overleg hoe we tot een oplossing kunnen komen", aldus B en W.

Aansluiting op tijdelijke route

Wethouder Rasker heeft geen idee hoelang dit alles nog gaat duren. Maar komt er op korte termijn geen oplossing, dan wil de gemeente de snelle fietsroute afmaken tot aan het viaduct over de Europaweg-Noord. Hier komt dan een aansluiting met de Dr. A.F Philipsweg. Hoe fietsers dan de laatste 800 meter richting stad moeten afleggen, daar wordt nog naar gekeken.