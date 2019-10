WMD sluit bottelarij Hunzedal en lijdt minder verlies bij Wildlands

Aanleiding zijn de waterprojecten Indonesië en de hechte betrokkenheid bij Wildlands. De WMD moet in die projecten verliezen slikken van uiteindelijk bijna 21 miljoen euro.De bottelarij Het Hunzedal in Annen gaat in 2020 dicht. Eerst wilde de WMD het bedrijf verkopen, maar dat lukt niet. Dus bleef als enige optie over: sluiten. Daardoor moet de WMD een verlies nemen van twee miljoen euro. Volgens directeur Leon Hendriks kunnen alle vaste medewerkers mee naar andere onderdelen van de WMD. Uitzendkrachten niet. Drie medewerkers verhuizen mee naar een bedrijf in 2e Exloermond dat de merknaam Anl’eau voort zal zetten. Het bedrijft neemt ook één van de twee bottel-lijnen van de WMD over.Verkoop van de bottelarij in z’n geheel was volgens Hendriks echt heel lastig geworden, en ook onwenselijk. Want dan gaat een ander commercieel bedrijf water winnen uit de WMD-bronnen. En de bottelarij zit verweven in het WMD-productiestation Annen. Beiden fysiek uit elkaar halen zou ook weer leiden tot hoge kosten en ingewikkelde juridische constructies.Een klein succesje is geboekt bij het nemen van de twaalf miljoen verlies van de activiteiten bij Wildlands in Emmen. Dat was vorig jaar op 10,5 gekomen, maar doordat de WMD van Wildlands nog mat meer voor leidingen en installaties krijgt is het tekort uiteindelijk 8,9 miljoen. WMD verkoopt aan Wildlands alle installaties, een energiegebouw en kennis. Dat laatste zit in WMD-medewerkers die Wildlands voorlopig blijven helpen met de waterzuivering van de bassins van de dieren.Het multimedia-expositiegebouw verkoopt de WMD voor drie miljoen aan de gemeente Emmen. Forum voor Democratie stelde daar al vragen over in Provinciale Staten omdat het gebouw oorspronkelijk voor negen miljoen in de boeken zou staan. ‘Het gebouw is meerdere malen getaxeerd en daarbij vlogen getallen van zowel boven als onder de drie miljoen over tafel. Uiteindelijk hebben we het voor de economische waarde van drie miljoen verkocht aan de gemeente, want die moet het ook weer voor een fatsoenlijke prijs kunnen verhuren aan Wildlands.’Wethouder Bas Luinge van Aa & Hunze wees Hendriks en de andere aandeelhouders erop dat het Wildlands-probleem van de WMD nu wel is opgelost ‘maar er geen reden is voor een hoezee-stemming, de schade aan de WMD is groot.’Wethouder Henk Lammers van Tynaarlo wil van Hendriks nog graag een actuele lijst met welke drinkwater-activiteiten de WMD nu nog over heeft. De gemeente is ook aandeelhouder. Dat zijn volgens Hendriks: de puur-water fabriek in Schoonebeek waarmee de NAM stoom maakt om olie uit de grond te halen, een gietwaterbedrijf voor de tuinbouw onder Emmen en de winning van oppervlaktewater voor de productie bij Cabot Norit in Klazienaveen. Hendriks denkt dat voor al die rendabele activiteiten kopers te vinden zijn en de verkopen binnen een jaar plaats kunnen vinden.En hoe nu verder in de rechtszaak tegen de oud-directeur Karst Hoogsteen, vroeg gedeputeerde Cees Bijl zich af. Hoogsteen was verantwoordelijk voor deelname in de dierentuin/Wildlands-projecten en de mislukte waterprojecten in Indonesië. Hoogsteen mocht 3,5 miljoen investeren in Indonesie maar gaf 17,5 miljoen uit. De uiteindelijke scheur in de broek bij de WMD was twaalf miljoen. "Afgelopen zomer hebben we getuigen gehoord, onder wie oud-toezichthouders en de accountant. Er ligt nu een advies van onze advocaat, voor het eind van het jaar neem ik een besluit of we verder gaan met deze rechtszaak", antwoordt Hendriks.Was de vraag van Bijl een beetje voor de bühne? Want daarna ging de aandeelhoudersvergadering nog bijna een uur achter gesloten deuren verder. Toen is verder gesproken over voortzetting van de zaak tegen Hoogsteen. Daarvoor moet Hendriks uiteindelijk overigs ook weer langs zijn aandeelhouders, die nemen uiteindelijk het besluit.Het is een soort van mantra geworden: alle verliezen hebben geen invloed op het drinkwatertarief. De sluiting van de bottelarij ook niet. De verliezen gaan ten koste van het eigen vermogen van de WMD. Dat eigen vermogen moet overigens weer opgekrikt worden door leningen van de provincie en de gemeente Emmen. Anders kan de WMD de financiering van 180 miljoen voor toekomstige projecten in de Drentse drinkwatervoorziening bij de banken niet rond krijgen. Politieke partijen vrezen dat uiteindelijk de drinkwaterklant toch meebetaalt omdat je het geld wat je aan de ene kant verliest niet aan de andere kant kunt investeren.