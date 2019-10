90-jarige inwoner Pesse verregent in zijspan: "In de zomer mag ik nog een keer"

"Het was geweldig leuk. Wat een verrassing. Ik was nog nooit in een circus geweest en had ook nog nooit gereden op motor met zijspan. Alles was nieuw. Hartstikke leuk", glimlachte Van Dijk breed.Ze had buiten wel tien minuten moeten wachten in de regen voor ze op mocht en dat vond ze minder leuk. "Maar die meneer die op de motor reed zei dat hij een andere keer nog wel terug zou komen als het zomer is. Dan maken we dan nog een extra ritje", aldus de 90-jarige vrouw.De Stichting Actief Samenleven vervulde de wens van Van Dijk in het kader van Nationale Ouderendag. De afgelopen 5 jaar zijn door de stichting zo'n 380 wensen in vervulling gebracht. Maar dit jaar gooien ze het over een andere boeg."Kijk, het is leuk als je wensen vervult, maar de impact van zo'n dag als dit is veel groter, want we bereiken nu 300 ouderen en hun 200 begeleiders in een keer omdat we drie voorstellingen aanbieden", zegt Cor Velting, voorzitter van Stichting Actief Samenleven.De reacties op de voorstelling van Circus Alexander zijn ronduit lovend. "Ik schreeuwde het uit toen die man aan het koord bijna leek te vallen", zegt een vrouw. "Ik was eigenlijk een beetje ziek, maar ik ben blij dat ik ben gegaan", zegt een ander.Wat Velting betreft gaat het concept van dit jaar volgend jaar op herhaling. "Wij hebben stiekem alvast weer een optie genomen op volgend jaar", besluit Velting.