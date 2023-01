Emmenaar (20) aangehouden voor vernielingen in Ter Apel

Een 20-jarige man uit Emmen is opgepakt voor het plegen van meerdere vernielingen in Ter Apel, tijdens afgelopen kerst. Hij zou in het dorp onder meer een putdeksel open hebben gezet. Een auto die daartegenaan reed raakte zwaar beschadigd aan de onderkant. Naast de Emmenaar is ook een 17-jarig meisje uit Ter Apel gearresteerd, meldt de politie Westerwolde op Facebook.